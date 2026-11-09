Генич назвал клуб РПЛ, который рассматривал вариант с назначением Ролана Гусева

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что к российскому тренеру Ролану Гусеву проявлял интерес «Ростов». Ранее Гусев возглавил «Ахмат», тогда как ростовчане утвердили в роли главного тренера Дмитрия Кириченко.

«Абсолютно верный посыл, что Гусев заслужил своей работой в «Динамо» шанс поработать в Премьер-Лиге. Насколько я знаю и насколько слышал, когда решался вопрос по Альбе — а он был решён достаточно давно и мы понимаем, что его убрали не по спортивным вопросам — рассматривался вариант Гусева. Но внутреннее руководство клуба посчитало, что лучше пригласить тренера, который свой. Местный. И пока эта ставка блестяще срабатывает», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».