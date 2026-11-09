«Признак великой команды». Рубен Аморим прокомментировал победу «Милана» над «Дженоа»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим подвёл итоги матча 11-го тура Серии А с «Дженоа», который завершился со счётом 2:1 в пользу его команды.

«Снова горжусь своими игроками. Перед матчем говорил, что самое важное — быть конкурентоспособными: если будем демонстрировать такое отношение в каждой игре, будем ближе к победе в каждом матче. Бывают моменты, когда меняем ход игры: идём на подбор второго мяча, показываем другой тип футбола — это признак великой команды, которая способна по‑разному действовать в рамках одного матча.

Можем выиграть любой матч, но не могу сказать, что добьёмся этого к концу сезона: пока не чувствую, что у нас есть необходимая стабильность. Не хочу заявлять ничего сверх того, что мы способны победить в следующей игре — а дальше всё будет зависеть от множества факторов.

Если у нас будут доступны все игроки, мы станем сильнее не только в Серии А, но и в еврокубках. Этот отрезок из нескольких матчей дался нам тяжело из‑за всего, что происходило, но могу сказать: если мы конкурентоспособны, то способны выиграть любой матч в чемпионате. Так что давайте сосредоточимся на этом и будем двигаться день за днём», — приводит слова Аморима Football Italia.

Подопечные Аморима довели количество набранных в сезоне очков до 24 и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 13 очками располагается на 13-й строчке.