Роман Широков: у Галактионова были условия, чтобы всё сделать, но он не справился

Бывший полузащитник ряда российских клубов Роман Широков прокомментировал отставку Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива». 6 ноября глава совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных объявил об уходе специалиста из клуба после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«По результатам этого сезона отставка Галактионова напрашивалась. Ему 14 туров дали и ещё пять матчей в кубке. В итоге в Кубке России последние, в чемпионате предпоследние. Человек не может исправить ситуацию — наверное, нужно что-то менять. У Галактионова не получается. Никто не говорит, что это состав для того, чтобы зацепиться за третье место, как они делали до этого. Однако этого состава достаточно, чтобы идти в середине, наигрывая молодёжь, чтобы в следующем году сделать шаг вперёд. В ситуации с Галактионовым всё закономерно. Не можешь исправить ситуацию — приходится уходить. Других вопросов быть не может. У него были условия, чтобы всё сделать, но он не справился. Закономерная отставка», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.