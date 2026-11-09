«Так ошибаться нельзя». Лусиано подвёл итоги матча «Краснодар» — ЦСКА

Нападающий ЦСКА Лусиано подвёл итоги матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Финальный свисток арбитра Сергея Карасёва зафиксировал победу «быков» со счётом 4:2.

«До второго пропущенного гола матч был под нашим контролем. Но после мы совершили ошибку, которая привела к голу Батчи — с таким соперником, как «Краснодар», так ошибаться нельзя. Потому что подобная ошибка сразу превращается в гол. Во втором тайме мы хорошо играли 15–20 минут, но потом «Краснодар» снова взял мяч под свой контроль. Грустно проигрывать, упустили очки, нужные нам для того, чтобы оставаться в верхней