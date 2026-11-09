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«Так ошибаться нельзя». Лусиано подвёл итоги матча «Краснодар» — ЦСКА

«Так ошибаться нельзя». Лусиано подвёл итоги матча «Краснодар» — ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Лусиано подвёл итоги матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Финальный свисток арбитра Сергея Карасёва зафиксировал победу «быков» со счётом 4:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

«До второго пропущенного гола матч был под нашим контролем. Но после мы совершили ошибку, которая привела к голу Батчи — с таким соперником, как «Краснодар», так ошибаться нельзя. Потому что подобная ошибка сразу превращается в гол. Во втором тайме мы хорошо играли 15–20 минут, но потом «Краснодар» снова взял мяч под свой контроль. Грустно проигрывать, упустили очки, нужные нам для того, чтобы оставаться в верхней