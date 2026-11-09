Боссы «Галатасарая» могут обсудить переподписание контракта с Батраковым в ближайшее время

Представитель полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв сообщил, что руководство стамбульского клуба в ближайшее время может обсудить переподписание контракта с российским хавбеком. Батраков присоединился к «Галатасараю» только прошлым летом. Ранее Алексей выступал за московский «Локомотив».

— Есть ли вероятность, что зимой Батраков переподпишет контракт с «Галатасараем», чтобы увеличить отступные?

— У меня запланирована поездка. В ближайшие две недели поеду в гости к Алексею, и там запланирована встреча с руководством. Мы ещё предметно не общались, но то, что у нас состоится встреча и мы там предметно поговорим — это будет. Возможно, там они поднимут этот вопрос, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».