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Боссы «Галатасарая» могут обсудить переподписание контракта с Батраковым в ближайшее время

Боссы «Галатасарая» могут обсудить переподписание контракта с Батраковым в ближайшее время
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Представитель полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв сообщил, что руководство стамбульского клуба в ближайшее время может обсудить переподписание контракта с российским хавбеком. Батраков присоединился к «Галатасараю» только прошлым летом. Ранее Алексей выступал за московский «Локомотив».

— Есть ли вероятность, что зимой Батраков переподпишет контракт с «Галатасараем», чтобы увеличить отступные?
— У меня запланирована поездка. В ближайшие две недели поеду в гости к Алексею, и там запланирована встреча с руководством. Мы ещё предметно не общались, но то, что у нас состоится встреча и мы там предметно поговорим — это будет. Возможно, там они поднимут этот вопрос, — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

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