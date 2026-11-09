Тренер «Наполи» Аллегри: мы ещё не выбыли ни из Серии А, ни из Кубка, ни из Лиги чемпионов

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча 11-го тура Серии А с лидирующим в турнире «Лацио», который завершился вничью — 1:1.

«Нам нужно продолжать, ведь мы по‑прежнему отстаём в турнирной таблице, но времени ещё достаточно. В «Милане» у нас было преимущество в восемь очков, а за пару месяцев растеряли 11.

Давайте помнить, что мы ещё не выбыли ни из Серии А, ни из Кубка Италии, ни из Лиги чемпионов. В течение сезона бывают трудные моменты. Считаю, что нужно переживать их спокойно, постараться вернуть в строй травмированных игроков и привнести в ситуацию простоту и организованность.

Когда команда побеждает, болельщики считают нас великолепными, когда проигрываем — уже нет. Всё, что могу сказать болельщикам: эта команда выкладывается полностью — и морально, и физически. Сегодня упустили несколько отличных моментов, но такое случается. Верю в этих ребят, при большей организованности мы сможем вернуться на верный путь.

К счастью, в моей карьере было не так много подобных периодов, но когда мы посреди шторма, нам всё равно как‑то удаётся добраться до берега. Этим ребятам нужна поддержка —