Экс-форвард «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить клуб Сегунды — Marca

Легендарный экс‑нападающий «Реала» Рауль Гонсалес находится в числе претендентов на пост главного тренера «Овьедо», сообщает Marca.

По данным издания, 49‑летний специалист, оставшийся без работы после ухода из системы мадридского клуба, где он шесть лет руководил «Кастильей», рассматривается как один из основных кандидатов на вакантную должность. Важную роль может сыграть то, что президент «Овьедо» давно симпатизирует Раулю.

Вакансия появилась после того, как клуб официально расторг контракт с тренером Хулианом Фернандесом Калеро. Вместе с ним команду покинул и весь его тренерский штаб.

Сейчас «Овьедо» выступает в Сегунде, втором по значимости дивизионе Испании, и занимает девятую строчку турнирной таблицы, набрав 21 очко по итогам 13 туров. В предыдущем сезоне команда завершила выступление в Ла Лиге на последнем месте.

Рауль играл за «Реал» с 1994 по 2010 год. За это время он провёл за клуб 741 матч и забил 323 гола.