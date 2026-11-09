Игрок «Акрона» Лончар: балканцы — победители. Они хотят бороться и привыкли выигрывать

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о балканских тренерах и их подходе к работе в российском футболе.

«У каждого тренера есть свои качества. Перед приездом в новую команду надо создавать своё имя в каком-то другом клубе. У всех балканских тренеров, которые добивались успеха в России, есть сильные стороны. Но надо отметить и менталитет: балканцы — победители. Они хотят бороться, привыкли выигрывать. Но всегда тяжелее, когда цели высокие. Это не зависит от лиги и страны», — сказал Лончар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 14 туров Альфа-Банк РПЛ «Акрон» располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 12 очков.