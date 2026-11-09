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Диего Симеоне оценил справедливость результата матча «Атлетико» — «Барселона»

Диего Симеоне оценил справедливость результата матча «Атлетико» — «Барселона»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по итогам центрального матча 12-го тура испанской Ла Лиги с каталонской «Барселоной». «Матрасники» проиграли эту встречу — 1:2.

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 9'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

— Какие чувства после поражения?
— Футболисты [«Атлетико»] сыграли очень хорошо. Мы загнали соперника в такое место, где ему было некомфортно. У нас не было той стойкости, которая была в других случаях, и «Барса» — очень уверенный в себе соперник, который мог использовать свои возможности. Горжусь ребятами, мне