Диего Симеоне оценил справедливость результата матча «Атлетико» — «Барселона»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по итогам центрального матча 12-го тура испанской Ла Лиги с каталонской «Барселоной». «Матрасники» проиграли эту встречу — 1:2.

— Какие чувства после поражения?

— Футболисты [«Атлетико»] сыграли очень хорошо. Мы загнали соперника в такое место, где ему было некомфортно. У нас не было той стойкости, которая была в других случаях, и «Барса» — очень уверенный в себе соперник, который мог использовать свои возможности. Горжусь ребятами, мне