«Мы с первого дня нашли общий язык». Лангович — о новом тренерском штабе «Ростова»

Футболист «Ростова» Андрей Лангович высказался о новом тренерском штабе южного клуба. По ходу текущего сезона тренерский мостик ростовчан покинул испанец Джонатан Альба. Вместо него главным тренером был назначен Дмитрий Кириченко.

«Мне кажется, прежде всего у нас в команде очень хорошая атмосфера. Она складывается и из-за результатов, и благодаря тренерскому штабу, который сейчас с нами. Этих людей не нужно было представлять — они все легенды нашего клуба. Мы с первого дня нашли общий язык. Результаты на поле просто всё это подкрепляют», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.