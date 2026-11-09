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«Это просто пипец». Константин Генич — о «Локомотиве» и Галактионове

«Это просто пипец». Константин Генич — о «Локомотиве» и Галактионове
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о ситуации, в которой оказался главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов. Ранее глава Совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о расставании со специалистом, однако официально о расторжении контракта пресс-служба железнодорожников не сообщала.

«Я, кстати, Ротенберга понимаю, потому что он хочет сэкономить и считает, что инициатором расторжения контракта выступает не клуб, а сам Галактионов. И если выступает прямой руководитель (Юрий Нагорных. — Прим. «Чемпионата») и говорит, что решение Совета директоров признано (вероятно, имелось в виду принято. — Прим. «Чемпионата»), то пресс-служба, которая подчиняется гендиректору, просто не может это опубликовать. Без санкции гендиректора. Вот всё, что в «Локомотиве» происходит, это просто пипец. Я первый раз вижу, чтобы вот так объявляли», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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