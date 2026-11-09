«У владельцев нет ни малейшего понятия, что делать». Невилл раскритиковал руководство «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл резко высказался о ситуации в клубе, раскритиковав стратегию руководства и текущую кадровую политику. После 10 туров АПЛ подопечные Майкла Кэррика располагаются на 18-й строчке турнирной таблицы, набрав восемь очков.

«Когда приходит новый тренер, все довольны пару месяцев, а потом, спустя полгода, всё повторяется снова. Можно продолжать менять тренеров и считать, что это решение. Но уже доказано на примере восьми тренеров за 12 лет — это не выход. Майкл может уйти, Майкл может остаться — мы не знаем. У владельцев нет ни малейшего понятия, что делать.

Это замкнутый круг, одно и то же по кругу. Аморим, Тен Хаг, Уле-Гуннар Сульшер, Кэррик, Жозе Моуринью, Луи ван Гал, Дэвид Мойес, Ральф Рангник — среди них были тренеры мирового уровня с успешным опытом, много перспективных молодых специалистов, экс-игроков, которые отлично знают клуб.

И ничего не сработало. Потому что если ты плохо ведёшь трансферную работу, если у тебя слабые отделы селекции и анализа выступлений, если нет сильного руководства от начала до конца структуры клуба — ты обречён на провал. Любая организация в мире провалится, если нет согласованного руководства сверху донизу — от Совета директоров и владельцев до человека, который стоит на поле и играет в футбол.

В клубе серьёзные проблемы: на важные должности ставят людей, у которых нет опыта работы в крупных футбольных структурах», — приводит слова Невилла ESPN.