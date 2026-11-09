Станислав Агкацев обратился к болельщикам после матча «Краснодар» — ЦСКА

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев публично обратился к болельщикам после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Команды провели встречу на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «быков». До этого «Краснодар» не побеждал в чемпионате страны семь матчей подряд.

«После не самого удачного отрезка эта победа была очень нужна. Спасибо за поддержку, «быки»! Встретимся после перерыва на сборную», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

Сейчас «Краснодар» идёт на четвёртом месте в турнирной табли