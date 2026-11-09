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Станислав Агкацев обратился к болельщикам после матча «Краснодар» — ЦСКА

Станислав Агкацев обратился к болельщикам после матча «Краснодар» — ЦСКА
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев публично обратился к болельщикам после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Команды провели встречу на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу «быков». До этого «Краснодар» не побеждал в чемпионате страны семь матчей подряд.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

«После не самого удачного отрезка эта победа была очень нужна. Спасибо за поддержку, «быки»! Встретимся после перерыва на сборную», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

Сейчас «Краснодар» идёт на четвёртом месте в турнирной табли