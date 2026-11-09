«Один из самых недооценённых игроков». Хави — о Френки де Йонге

Главный тренер сборной Нидерландов Хави высказался о полузащитнике «Барселоны» и национальной команды Френки де Йонге.

«Да, он один из самых недооценённых игроков. Но не для нас, тренеров, и не для его одноклубников. А для вас. Если спросите его партнёров по команде, они скажут, что он лучший полузащитник. Прислушайтесь к тем, кто находится рядом с Френки де Йонгом каждый день.

Вы не проводите с ним дни напролёт, не тренируетесь вместе. Вы видите его только в матчах. Многие не разбираются в тактике во время игры: они не замечают, как игрок решает тактические проблемы по ходу матча, не видят, как он создаёт преимущество и в обороне, и в атаке. Френки де Йонг — универсальный игрок!» — приводит слова Хави The Touchline в соцсети Х.