Роман Широков: «Зенит» как играл с перепадами, так и играет — ничего нового там нет

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о текущей игре санкт-петербургского клуба. После 14 туров Альфа-Банк РПЛ сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 31 очко.

«Зенит» как играл с перепадами внутри матча, так и играет. У них это растягивается на сезон — уже 14 туров. Ничего нового там нет. То, что они при этом идут на первой строчке, говорит о том, что и другие играют с перепадами. Разве есть команда, которая играет целостно весь матч? В начале сезона был «Краснодар», но после 6-го тура там как будто выпустили пар. Так же и «Динамо», которое по ходу матча играет с перепадами. Они в Воронеже не должны были выигрывать. Просто если люди не забивают в пустые ворота, приходится самому выигрывать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.