Тимур Сулейманов оценил работу нового тренерского штаба «Ростова»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов поделился мнением о работе нового тренерского штаба. Накануне команду возглавил Дмитрий Кириченко.

— Как оцените преображение команды при Дмитрии Кириченко? Действительно ли настолько сильно смена тренера повлияла на результаты?

— Получается, да, если ни одной встречи в РПЛ мы не проиграли. Тренерский штаб очень сильно поддерживает, подбадривает постоянно перед играми. Даже когда я подходил, говорил, что у меня не получается забить, меня всё равно подбадривают и говорят: «Ты столько делаешь работы на поле — нас это устраивает». Конечно, это меня мотивирует выходить на поле и биться за команду, — приводит слова Тимура Сулейманова «Советский спорт».