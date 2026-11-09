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Тимур Сулейманов оценил работу нового тренерского штаба «Ростова»

Тимур Сулейманов оценил работу нового тренерского штаба «Ростова»
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Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов поделился мнением о работе нового тренерского штаба. Накануне команду возглавил Дмитрий Кириченко.

— Как оцените преображение команды при Дмитрии Кириченко? Действительно ли настолько сильно смена тренера повлияла на результаты?
— Получается, да, если ни одной встречи в РПЛ мы не проиграли. Тренерский штаб очень сильно поддерживает, подбадривает постоянно перед играми. Даже когда я подходил, говорил, что у меня не получается забить, меня всё равно подбадривают и говорят: «Ты столько делаешь работы на поле — нас это устраивает». Конечно, это меня мотивирует выходить на поле и биться за команду, — приводит слова Тимура Сулейманова «Советский спорт».

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