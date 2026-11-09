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«Может быть, что-то будет». Кисляк прокомментировал интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»

«Может быть, что-то будет». Кисляк прокомментировал интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал информацию об интересе «Галатасарая» и «Фенербахче». Ранее агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв сообщал, что два турецких клуба рассматривают возможность приглашения игрока этой зимой.

— Агент Батракова подтвердил интерес к вам от «Галатасарая» и «Фенербахче». Что можете сказать на этот счёт?
— Я не знаю, мне никто не звонил. Зима наступит, может быть, что-то будет.

— На вас это не давит? Спокойно воспринимаете?
— Да, просто каждое трансферное окно поднимают слухи. Сейчас ещё Батраков забивает постоянно, поэтому слухи только усиливаются. Я абсолютно спокоен, потому что это уже не первый раз.

— Вам попадаются короткие видео, когда Батраков забивает, включают «Калинку»?
— Конечно! (Смеётся.)

— Как вам? Не писали ему, не шутили?
— Да нет, я просто поздравлял его с успехами.

— Ваш агент написал, что ЦСКА готовит предложение по контракту. Так ли это?
— Это они будут обсуждать. Пока не в курсе, — приводит слова Кисляка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл за армейцев 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. На его счету также 13 матчей и два гола за сборную России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кисляка в € 25 млн. Контракт полузащитника с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года.

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