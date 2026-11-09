«На игру это не влияет». Семак — о дружбе с тренером «Ростова» Кириченко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о взаимоотношениях с коллегой, тренером «Ростова» Дмитрием Кириченко, после матча 14-го тура Альфа-Банк РПЛ. Игра состоялась в воскресенье, 8 ноября, и завершилась вничью — 2:2.

— Сергей Богданович, спрашивал вашего коллегу Дмитрия Сергеевича Кириченко, спрошу и вас. То, что вы давно знакомы, вместе многое прошли, дружите крепко — это в плюс или в минус? Но не в футбольном плане, а в человеческом и эмоци