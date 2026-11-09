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Юрий Сёмин рассказал, кто мог бы возглавить «Локомотив»

Юрий Сёмин рассказал, кто мог бы возглавить «Локомотив»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что экс-игроки команды Сергей Овчинников, Дмитрий Хохлов и Олег Пашинин способны помочь красно-зелёным преодолеть кризис. Ранее глава Совета директоров клуба Юрий Нагорных объявил о расставании с занимающим должность главного тренера Михаилом Галактионовым, однако официально о расторжении контракта пресс-служба железнодорожников не сообщала.

«Мне сложно сказать, кто поможет «Локомотиву». Там есть свои тренеры, которые долгое время в клубе: Овчинников, Хохлов, Пашинин. Эти ребята тоже могут хорошо сработать», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

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