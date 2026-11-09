Жозе Моуринью признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре 2026 года

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью признан лучшим тренером Ла Лиги в октябре, сообщает пресс-служба испанского чемпионата.

В октябре мадридский «Реал» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью выиграл все три матча Ла Лиги. В том числе была обыграна каталонская «Барселона» со счётом 2:1.

Напомним, турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 33 очка за 12 матчей. На втором месте располагается мадридский «Реал», набравший 30 очков. «Атлетико» заработал 28 очков и занимает третье место. В топ-5 также входят «Бетис» (26 очков) и «Реал Сосьедад» (22).