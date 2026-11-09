Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клубу следовало раньше прекратить сотрудничество с тренером Михаилом Галактионовым. В пятницу, 6 ноября, председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил на пресс-конференции, что «Локомотив» отправил специалиста в отставку.

— Я затрудняюсь ответить, что происходит в клубе. Недоумеваю и расстраиваюсь. Вроде объявили об отставке тренера, но официальных новостей до сих пор нет. Из чего можно сделать вывод, что не всё гладко в некоторых процессах. Конечно, это радовать не может, кризис продлевается. И какой будет из него выход, пока не о