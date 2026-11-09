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Генич: Мусаев из «Краснодара» может уйти только сам. Его вряд ли уберут

Генич: Мусаев из «Краснодара» может уйти только сам. Его вряд ли уберут
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о будущем главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. До матча 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с ЦСКА (4:2) «быки» не побеждали на протяжении семи игр подряд в рамках внутреннего первенства.

«Мусаев может уйти сам! Только [сам]! Его вряд ли могут убрать. Просто тут ещё появилась новость, что Сторожук прекратил отношения с «Торпедо» и всё равно же там… Возбудились какие-то [настроения]. Но я говорю, что, конечно, никаких предпосылок к уходу Мусаева не было. Он же после этого удачного матча сам сказал: «Когда я пойму, что всё, полная жопа, ничего не получается, тогда да, будет смысл говорить об уходе», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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