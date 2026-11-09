Олусегун — о «Ростове»: с Кириченко мы чувствуем себя гораздо комфортнее

Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун высказался о работе под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко.

«С ним мы чувствуем себя гораздо комфортнее. Нам очень хорошо работается под его руководством, и это действительно помогает. Прежде всего мы стали увереннее в себе как команда. Считаю, что именно это во многом помогает нам добиваться результатов. Тренер очень сильно мотивирует нас. Шестое место в таблице — это не случайность. Мы продолжаем двигаться вперёд, потому что знаем, что способны добиваться успеха. Мы стараемся, делаем всё, что от нас зависит. С таким тренером мы уверены в своих силах и знаем, что можем добиться многого», — приводит слова Олусегуна Metaratings.