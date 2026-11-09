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Защитник «Манчестер Сити» пропустит ближайшие игры сборной Англии из-за травмы

Защитник «Манчестер Сити» пропустит ближайшие игры сборной Англии из-за травмы
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи не примет участия в ближайшем сборе национальной команды Англии, об этом сообщила пресс‑служба сборной.

Травму футболист получил в недавнем матче 10-го тура Премьер‑лиги с «Ноттингем Форест», который завершился поражением «горожан» со счётом 1:3. Об этом ранее рассказал главный тренер «Ман Сити» Энцо Мареска.

В связи с выбыванием Гехи тренерский штаб сборной во главе с Томасом Тухелем скорректировал состав: в команду вызван защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн.

Ближайшие встречи сборной Англии пройдут в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. 12 ноября команда сыграет дома с Хорватией. Следующая игра состоится 15 ноября на выезде с Испанией.

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