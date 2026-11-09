Широков: в чём в «Локомотиве» кризис? Они эмоционально перезагрузятся с другим тренером

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о ситуации московского «Локомотива». Клуб идёт на 15-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ. Накануне железнодорожники уволили главного тренера Михаила Галактионова.

«А в чём в «Локомотиве» кризис? Думаю, они просто эмоционально перезагрузятся с другим тренером и выиграют пару матчей на зубах. Я даже не знаю, кого они сейчас найдут на смену Галактионову. До зимней паузы осталось три матча. Мне кажется, сейчас не стоит шарахаться. Там же есть помощники в клубе. Мне кажется, с теми, кто есть в клубе, доедут спокойно три матча, а потом спокойно оценят ситуацию и выберут тренера, который приведёт их к большим победам.

Здесь вопрос больше в коммуникации. Если в «Локомотиве» прекрасно понимали, что у них есть финансовые проблемы, они будут продавать игроков, так надо было честно сказать об этом. Ничего страшного в этом нет. Так они ни о чём не говорят. Всё время заявляют о каких-то мифических целях: «Мы будем за что-то бороться». За что — непонятно. Уже 14-й тур — убрали тренера. Сами виноваты, что у них такой бардак происходит», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.