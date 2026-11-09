«Удручающий спортивный результат». Ветеран ЦСКА высказался о ситуации в «Локомотиве»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации московского «Локомотива». Клуб идёт на 15-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ. Накануне железнодорожники уволили главного тренера Михаила Галактионова, о чём объявил председатель совета директоров Юрий Нагорных. Однако официального подтверждения на сайте клуба пока не последовало.

«Спортивный результат, конечно, самый удручающий. Но всё это поправимо. Однако ситуация в околоспортивном плане вызывает вопросы. Это не добавляет плюсов имиджу команды. И не добавляет настроения в команде. Пишут разное, а официальных заявлений до сих пор нет», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».