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«Удручающий спортивный результат». Ветеран ЦСКА высказался о ситуации в «Локомотиве»

«Удручающий спортивный результат». Ветеран ЦСКА высказался о ситуации в «Локомотиве»
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о ситуации московского «Локомотива». Клуб идёт на 15-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ. Накануне железнодорожники уволили главного тренера Михаила Галактионова, о чём объявил председатель совета директоров Юрий Нагорных. Однако официального подтверждения на сайте клуба пока не последовало.

«Спортивный результат, конечно, самый удручающий. Но всё это поправимо. Однако ситуация в околоспортивном плане вызывает вопросы. Это не добавляет плюсов имиджу команды. И не добавляет настроения в команде. Пишут разное, а официальных заявлений до сих пор нет», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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