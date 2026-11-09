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Кевин Кураньи ответил, с какой европейской звездой можно сравнить Алексея Батракова

Кевин Кураньи ответил, с какой европейской звездой можно сравнить Алексея Батракова
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Бывший немецкий нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове. Хавбек перешёл в стамбульский клуб из «Локомотива» в летнее трансферное окно.

— Вы слышали про Алексея Батракова?
— Это самый большой российский талант прямо сейчас. Думаю, скоро он станет суперзвездой в Европе. Смотрел матч «Галатасарая» со «Штутгартом», и Батраков был главным действующим лицом на поле. Его качества сразу видны: техника, удар. У него есть футбольный интеллект, невероятный игрок с большим будущим.

— С какой европейской звездой вы бы его сравнили?
— Он мне немного напоминает Арду Гюлера из «Реала». Примерно схожий тип игрока. Но тут скорее микс Гюлера и Нико Паса из «Комо», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».

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