Константин Генич предложил кандидатуру тренера клуба РПЛ для «Локомотива»

Футбольный комментатор Константин Генич выразил мнение, что «Локомотиву» следует обратить внимание на главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Ранее глава Совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных сообщил, что клуб расстаётся с Михаилом Галактионовым, возглавляющим команду с 2022 года.

«Сейчас смотрю на телекартинку и понимаю, что эта «Балтика» с Талалаевым сдувается. Потому что Талалаев из неё выжал максимум. Вот чтобы выжать максимум из следующей команды и с игроками неплохого качества… Андрей Викторович. Почему нет. В «Локомотив», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».