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«Овьедо» объявил о назначении Рауля Гонсалеса главным тренером

«Овьедо» объявил о назначении Рауля Гонсалеса главным тренером
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Пресс-служба «Овьедо» объявила о назначении Рауля Гонсалеса на должность главного тренера команды. Контракт между клубом и специалистом рассчитан до лета 2028 года.

«Овьедо» выступает в Сегунде, втором по значимости дивизионе Испании, и занимает девятую строчку турнирной таблицы, набрав 21 очко по итогам 13 туров. В предыдущем сезоне команда завершила выступление в Ла Лиге на последнем месте.

Рауль играл за «Реал» с 1994 по 2010 год. За это время он провёл за клуб 741 матч и забил 323 гола. В 2018 году Рауль Гонсалес начал тренерскую карьеру в системе мадридцев. В 2025-м испанский специалист ушёл из «Реала».

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