«Ливерпуль» активизировал работу по трансферу одноклубника Головина из «Монако» — Конур

Полузащитник «Монако» Ламин Камара по‑прежнему входит в список главных трансферных целей «Ливерпуля». Английский клуб старается не упустить игрока и поэтому усилил контакты с его агентами — так он надеется обойти конкурентов, которые тоже могут претендовать на футболиста. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети.

По информации источника, сейчас представители «Ливерпуля» детально изучают условия возможной сделки. При этом договориться с «Монако» о трансфере пока не удалось, стороны продолжают обсуждать детали.

Стоимость Ламина Камары на трансферном рынке оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн. Действующий контракт игрока с «Монако» рассчитан до конца июня 2029 года.

Напомним, за «Монако» играет российский полузащитник Александр Головин.