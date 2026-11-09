Писарский — о возвращении в профессиональный футбол: есть недоделанные делишки

Российский нападающий Владимир Писарский ответил на вопрос о возможном возвращении в профессиональный футбол по окончании дисквалификации за игру на тотализаторе. Сейчас он выступает за медиаклуб 2DROTS.

— 4 ноября у тебя закончилась дисквалификация. Твоё будущее?

— Да, закончилась. Я же не Ванга, я не знаю, где я буду (улыбается). На сегодняшний день я в 2DROTS. Я чемпион! Сегодня здесь живём. Как будет завтра — мы не знаем.

— Хочется вернуться в профессиональный футбол?

— Конечно, хочется. Есть недоделанные делишки. Дай бог, получится, поиграю там.

— Зимой поедешь с кем-то на сборы?

— Не знаю. Как выйдет какой-то клуб на меня, будем разговаривать. Конечно, есть клубы, которые выходят. Обсуждаем и говорим. Варианты есть. Это либо Первая лига, либо РПЛ.

— Мимо проходил Дмитрий Егоров и сказал: «Зенит», «Зенит».

— Туда уже не возьмут. Я отказал один раз, — сказал Писарский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 3 июля 2025 года комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на четыре года (три – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Дисквалификация футболиста истекает в ноябре 2026-го.

Писарский был одним из лучших бомбардиров РПЛ: по итогам летне-осенней части сезона-2022/2023 он выступал за «Оренбург» под фамилией Сычевой. За 17 туров он забил 14 мячей (из них два — с пенальти) и делил первое место в гонке бомбардиров с нападающим «Спартака» Квинси Промесом. После этого он перешёл в «Крылья Советов» и сменил фамилию (это произошло в декабре 2022 года). В оставшихся встречах сезона он не смог забить ни одного гола. Позже последовали дисквалификация и игра в Медиалиге.