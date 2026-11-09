Кураньи: в России пьют настолько сильно, что в пять вечера уже заканчивают

Бывший немецкий нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о стереотипе, что русские пьют больше всех в мире. Экс-форвард бело-голубых отчасти согласился с этим утверждением.

— Не так давно Люк Уилкшир приезжал в Россию и рассказал, что вы подарили ему футболку с надписью «Моему учителю по распитию».

— Ха, было дело. Я не употреблял алкоголь до встречи с ним, а он начал показывать мне, как выпивать.

— Ему было сложно переломить вас и направить на этот путь?

— Конечно, это было очень сложно! Но Люк смог найти способ.

— Есть стереотип о том, что русские пьют больше всех в мире. Согласны с ним?

— Согласен, да. Не видел, чтобы кто-то пил больше. У меня очень много друзей в России, которые реально крепко выпивают и сильны сами по себе.

— Объясните тогда один момент. Во время Евро в Германии обратил внимание, что немцы в возрасте от 20 до 70 лет каждый день сидят в уличных кафешках и уже в 11 утра пьют пиво.

— Да, так и есть, поэтому второе место достаётся Германии.

— Но в России в 11 утра практически никто не пьёт.

— Да, но там пьют настолько сильно, что в пять вечера уже заканчивают, — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».