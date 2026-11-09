15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чистая красная карточка». Эшковал — об удалении вратаря «Спартака» Максименко

«Чистая красная карточка». Эшковал — об удалении вратаря «Спартака» Максименко
Комментарии

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал прокомментировал исход матча 14-го тура Аьфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (1:2). Также он оценил удаление вратаря красно-белых Александра Максименко.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

— Родриго, сегодня вам не удалось победить. Как вы оцените сегодняшнюю игру?
— Я думаю, мы хороший матч сегодня провели. И считаю, что наша команда играла достаточно на равных со «Спартаком», с командой, которая борется за медали, которая постоянно борется за высокие места. И считаю также, что матч получился достаточно интересным для болельщиков, которые сегодня приш