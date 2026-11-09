«Чистая красная карточка». Эшковал — об удалении вратаря «Спартака» Максименко

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал прокомментировал исход матча 14-го тура Аьфа-Банк РПЛ со «Спартаком» (1:2). Также он оценил удаление вратаря красно-белых Александра Максименко.

— Родриго, сегодня вам не удалось победить. Как вы оцените сегодняшнюю игру?

— Я думаю, мы хороший матч сегодня провели. И считаю, что наша команда играла достаточно на равных со «Спартаком», с командой, которая борется за медали, которая постоянно борется за высокие места. И считаю также, что матч получился достаточно интересным для болельщиков, которые сегодня приш