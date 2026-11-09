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Генич рассказал, из-за чего ЦСКА проиграл «Краснодару» в матче 14-го тура РПЛ

Генич рассказал, из-за чего ЦСКА проиграл «Краснодару» в матче 14-го тура РПЛ
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам центрального матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» — 4:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

«Мне кажется, ЦСКА проиграл этот матч не из-за атакующей линии. Они два забили, могли ещё забить, где-то выручил Стас [Агкацев]. А из-за того, что ошибки игроков были… Ну, не то чтобы несвойственны… Удивительны. Потому что, например, Дан