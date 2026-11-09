Генич рассказал, из-за чего ЦСКА проиграл «Краснодару» в матче 14-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам центрального матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Прошедшая на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» — 4:2.

«Мне кажется, ЦСКА проиграл этот матч не из-за атакующей линии. Они два забили, могли ещё забить, где-то выручил Стас [Агкацев]. А из-за того, что ошибки игроков были… Ну, не то чтобы несвойственны… Удивительны. Потому что, например, Дан