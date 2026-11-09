Умяров ответил, кого из полевых игроков «Спартака» поставил бы в ворота вместо Максименко

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил, кого из полевых футболистов поставил бы в ворота, если бы на момент удаления вратаря Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (2:1) у красно-белых не осталось замен.

— После удаления Максименко у «Спартака» остался один слот на замену — повезло. Но если бы этого слота не было, как думаешь, кто из полевых встал бы в ворота? Ты был бы гото