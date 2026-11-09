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Умяров ответил, кого из полевых игроков «Спартака» поставил бы в ворота вместо Максименко

Умяров ответил, кого из полевых игроков «Спартака» поставил бы в ворота вместо Максименко
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил, кого из полевых футболистов поставил бы в ворота, если бы на момент удаления вратаря Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (2:1) у красно-белых не осталось замен.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

— После удаления Максименко у «Спартака» остался один слот на замену — повезло. Но если бы этого слота не было, как думаешь, кто из полевых встал бы в ворота? Ты был бы гото