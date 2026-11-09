Кевин Кураньи: Батраков очень легко вписался бы в «Баварию»

Бывший немецкий нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи выразил мнение, что российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков смог бы играть за «Баварию».

— Динамовский скаут Йован Танасиевич сказал, что хотел бы видеть Алексея в «Баварии», что этот клуб идеально подошёл бы ему. Вы верите, что он когда-либо сможет играть в Мюнхене, и как туда продать игрока с российским паспортом?

— Если брать его качества, Батраков очень легко вписался бы в «Баварию». Но политическая ситуация — крайне сложная. Конечно, немецкий клуб может заплатить деньги в Стамбул, так что физически с переходом проблем не возникнет. Но остаётся политический вопрос, и на него у меня нет ответа. Очень непростая ситуация, хотя качества позволили бы ему играть в «Баварии», — приводит слова Кураньи «РБ Спорт».