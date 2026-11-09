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Гендиректор «Ростова» Чайка: раньше мы разрушали, а теперь начинаем созидать

Гендиректор «Ростова» Чайка: раньше мы разрушали, а теперь начинаем созидать
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Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка высказался о работе Дмитрия Кириченко на посту главного тренера южан.

«Я доволен работой Кириченко и последними результатами команды. Однако я был уверен, что всё будет хорошо. Не было никаких сомнений. В то же время нам предстоит очень много работы, а в этот короткий отрезок сработали хорошо. Но отметил бы не только Дмитрия Сергеевича, но и весь штаб, футболистов — всю команду. «Ростов» работает целостно. Есть совет директоров, стратегия, академия — очень много всего. Люди вовремя получают зарплату, это тоже определённая мотивация для футболистов. Всё это даёт положительный результат. Однако опять же срок короткий — мы только начинаем. Раньше мы больше разрушали, а теперь начинаем созидать», — сказал Чайка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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