«Цель «Галатасарая» — довести отступные до € 70 млн». Турецкий журналист — о Батракове

Турецкий журналист Али Кучук анонсировал начало переговоров по новой сумме отступных за полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова и назвал целью турецкой команды отступные в размере € 70 млн.

«Пока это ещё не получило официального статуса, но «Галатасарай» хочет увеличить сумму отступных за Батракова. На данный момент переговоры уже начались. В ходе переговоров о переходе в турецкий клуб сторона игрока изначально требовала отступные в размере € 45 млн. Благодаря торгам «Галатасараю» удалось поднять эту сумму до € 55 млн. Сейчас цель «Галатасарая» — довести отступные до € 70 млн. Также планируется увеличить немного годовую зарплату Батракова», — сказал Кучук в видео на YouTube-канале 343 Digital.

Отступные в контракте российского футболиста с «Галатасараем» составляют € 55 млн. Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.