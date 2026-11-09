Агент Тюкавина рассказал о несостоявшемся трансфере нападающего из «Динамо» в «Зенит»

Алексей Сафонов, представитель Константина Тюкавина, раскрыл детали несостоявшегося перехода нападающего в «Зенит» из московского «Динамо».

— Шумиха с «Зенитом» имела под собой реальную почву?

— «Зенит» прислал официальный оффер. «Динамо» отказалось вести диалог — ни за какие деньги. Это факты, остальное — эмоции. Иногда удивляюсь: звонит один журналист, другой, и такое ощущение, что они знают о ситуации больше, чем мы с Костей.

— Как он отреагировал на срыв трансфера?

— Отказываться играть за сборную или устраивать демарши в «Динамо» мы точно не собираемся. Даже мыслей таких нет. Мы по земле ходим и отталкиваемся от ситуации в данный момент. От игры к игре надо прибавлять. Костя свою работу выполняет. Сейчас задача — постараться выиграть какой-то трофей. Чем больше он будет забивать, тем выше его рейтинг и тем больше шансов уехать, — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Сафоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.