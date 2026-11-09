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«Краснодар» обратится в ЭСК РФС из-за неудаления Виктора в игре с ЦСКА

«Краснодар» обратится в ЭСК РФС из-за неудаления Виктора в игре с ЦСКА
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«Краснодар» обратится ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление защитника ЦСКА Жоао Виктора на 46-й минуте матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Победу в матче одержали футболисты «Краснодара» со счётом 4:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

В начале второго тайма защитник вёл борьбу с форвардом Джоном Кордобой на границе штрафной площади ЦСКА.