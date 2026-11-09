«Краснодар» обратится в ЭСК РФС из-за неудаления Виктора в игре с ЦСКА

«Краснодар» обратится ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление защитника ЦСКА Жоао Виктора на 46-й минуте матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Победу в матче одержали футболисты «Краснодара» со счётом 4:2.

В начале второго тайма защитник вёл борьбу с форвардом Джоном Кордобой на границе штрафной площади ЦСКА.