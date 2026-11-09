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Вальдемар Антон из-за травмы пропустит матчи сборной Германии с Сербией и Нидерландами

Вальдемар Антон из-за травмы пропустит матчи сборной Германии с Сербией и Нидерландами
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Защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон не сможет помочь национальной команде Германии в ближайших матчах. Игрок обороны пропустит предстоящие встречи бундестим с национальными командами Сербии и Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Причиной отсутствия футболиста стали мышечные проблемы, из-за которых его выход на поле оказался невозможен. В связи с полученным повреждением было принято решение не привлекать игрока к текущему международному сбору.

Отмечается, что во время паузы на игры сборных Антон останется в расположении своего клуба в Дортмунде. Там защитник будет проходить необходимый курс восстановления под наблюдением медицинского штаба.

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