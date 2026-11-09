Вальдемар Антон из-за травмы пропустит матчи сборной Германии с Сербией и Нидерландами

Защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон не сможет помочь национальной команде Германии в ближайших матчах. Игрок обороны пропустит предстоящие встречи бундестим с национальными командами Сербии и Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба дортмундского клуба.

Причиной отсутствия футболиста стали мышечные проблемы, из-за которых его выход на поле оказался невозможен. В связи с полученным повреждением было принято решение не привлекать игрока к текущему международному сбору.

Отмечается, что во время паузы на игры сборных Антон останется в расположении своего клуба в Дортмунде. Там защитник будет проходить необходимый курс восстановления под наблюдением медицинского штаба.