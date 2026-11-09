Гаттузо — о ничьей с «Наполи»: зашёл в раздевалку, а там — как в морге

Главный тренер римского «Лацио» Дженнаро Гаттузо прокомментировал гостевую ничью с «Наполи» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Это сложный выезд и сильная команда. Сегодня я зашёл в раздевалку, и там было как в морге. Мы провели отличный первый тайм, а в начале второго они прижали нас к воротам, но этого следовало ожидать. Мне нравится, что команда сегодня разочарована. Мы гордимся этими парнями. Приехать сюда в такой момент никогда не бывает легко, поэтому мы должны быть удовлетворены. Я хочу видеть больше улыбок. Как по мне, хорошая игра сегодня снова присутствовала», — приводит слова Гаттузо Football Italia.