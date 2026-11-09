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Гаттузо — о ничьей с «Наполи»: зашёл в раздевалку, а там — как в морге

Гаттузо — о ничьей с «Наполи»: зашёл в раздевалку, а там — как в морге
Комментарии

Главный тренер римского «Лацио» Дженнаро Гаттузо прокомментировал гостевую ничью с «Наполи» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

Италия — Серия А . 11-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
1 : 1
Лацио
Рим
0:1 Фраттези – 28'     1:1 Педраса – 48'    

«Это сложный выезд и сильная команда. Сегодня я зашёл в раздевалку, и там было как в морге. Мы провели отличный первый тайм, а в начале второго они прижали нас к воротам, но этого следовало ожидать. Мне нравится, что команда сегодня разочарована. Мы гордимся этими парнями. Приехать сюда в такой момент никогда не бывает легко, поэтому мы должны быть удовлетворены. Я хочу видеть больше улыбок. Как по мне, хорошая игра сегодня снова присутствовала», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

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