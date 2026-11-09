«Большой подвиг строителей». Продюсер Илья Казаков — об открытии нового стадиона «Торпедо»

Журналист Илья Казаков, выступивший в роли продюсера церемонии открытия стадиона «Торпедо», высказался о новой арене.

«Стадион строили не очень долго. Его ждали долго, ждали, генеральный директор клуба Владимир Леонченко, другие сотрудники. Они рассказывали мне, что арену возвели всего за два с небольшим года. Есть фотография конца 2023-го — начала 2024 года, когда на месте стадиона лежит огромная куча снега на пустом поле, и кроме неё — ничего. Учитывая, как быстро всё было построено, иначе как подвигом строителей и всех людей, которые потом занимались адаптацией стадиона к футбольным требованиям, это не назвать.

Такого стадиона еще не было в РПЛ. У нас есть масштабные и очень красивые арены. Это же стадион современного городского типа. Неслучайно многие говорят, что он похож на английский. Но при одном условии: если бы англичане модернизировали арены таких клубов, как «Фулхэм», те могли бы выглядеть схоже, но там о современности пока речь не идет. Стадион невероятно уютный, в том числе потому, что расположен на холме. Если вы идёте от реки или проплываете мимо на кораблике, то видите снизу панораму арены, возвышающуюся над городом. Там очень красиво сделан стилобат — это периметр, по которому человек, зайдя на территорию стадиона, может обойти его целиком. Такого нет нигде. Когда начиналась церемония открытия, я был просто впечатлён тем, что люди заполнили весь стилобат, стоят по периметру над трибунами, им там комфортно, и с этой точки всё прекрасно видно. На стадионе присутствует какая-то удивительная акустика. Ты с любой точки, сидя в углу или внизу, всё прекрасно видишь и всё отчётливо слышишь.

Я прочитал интервью главного тренера «Торпедо» Вячеслава Вашкевича после матча с «Нефтехимиком» — он сказал, что в первом тайме команда играла плохо, потому что была под сильным эмоциональным впечатлением от церемонии открытия, от количества людей и от нового стадиона. Стадион действительно штучный. Не знаю, где ещё такой можно увидеть. Он обладает абсолютно своей историей.

И что ещё интересно: поскольку я находился на матче в том пространстве, где очень много людей разного во