Турецкий журналист раскритиковал игроков «Фенербахче», поставив в пример Батракова

Турецкий журналист Омер Урундул раскритиковал игроков «Фенербахче», поставив в пример полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

«Батраков бьёт по воротам, забивает голы и отдаёт результативные передачи. У «Фенербахче» нет таких качеств ни у Асенсио, ни у Талиски. Что касается Ирфана Джана, то мы только сейчас начинаем видеть некоторые улучшения в его физическом состоянии», — сказал Урундул в видео на YouTube-канале Libre Sports.

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.