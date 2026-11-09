Алисон: моё желание — остаться в «Ливерпуле». Я счастлив здесь

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер, чей контракт истекает в конце текущего сезона, заявил о твёрдом намерении продолжить выступления за клуб.

«Я сосредоточен на том, чтобы играть в каждом матче, но в мыслях я рад остаться. Это зависит от многих аспектов и различных ситуаций. Но моё желание — остаться. Я счастлив здесь, и моя семья счастлива здесь. Я всё ещё голоден до титулов и хороших выступлений. Я всё ещё хочу играть на высшем уровне как можно дольше, таковы мои мысли.

«Наша реальность такова, что мы не выступаем так хорошо, как могли бы. Это не значит, что мы играем плохо — мы хорошо проводим многие матчи — но стабильности пока нет. У нас топ-тренер, топ-игроки. Мы должны быть терпеливыми, но как игроки, в наших мыслях, у нас нет времени, чтобы тратить его впустую», — приводит слова Алисона BBC.