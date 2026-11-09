«Самый высокий. Но мне удалось его взять». Евсеев — о прыжке на стол в Калининграде

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал свой прыжок на стол в раздевалке после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда победила «Балтику» (1:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Я здесь впервые выиграл. Тут самый высокий стол. Но мне удалось его взять», — приводит слова Евсеева телеграм-канал клуба.

После 14 встреч в чемпионате России ма