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«Самый высокий. Но мне удалось его взять». Евсеев — о прыжке на стол в Калининграде

«Самый высокий. Но мне удалось его взять». Евсеев — о прыжке на стол в Калининграде
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал свой прыжок на стол в раздевалке после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда победила «Балтику» (1:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Зинович – 4'    

«Я здесь впервые выиграл. Тут самый высокий стол. Но мне удалось его взять», — приводит слова Евсеева телеграм-канал клуба.

После 14 встреч в чемпионате России ма