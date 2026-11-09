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Арбитр Федотов высказался о словах директора «Спартака» Кахигао про удаление Максименко

Арбитр Федотов высказался о словах директора «Спартака» Кахигао про удаление Максименко
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Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал недовольство спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао по поводу удаления вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

«Несложная игра для Шафеева, во всех эпизодах арбитр уровня РПЛ обязан был разбираться. На седьмой минуте он верно не назначил пенальти в ворота «Акрона», игры рукой там не было, мяч поп