Арбитр Федотов высказался о словах директора «Спартака» Кахигао про удаление Максименко

Бывший арбитр Игорь Федотов разобрал недовольство спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао по поводу удаления вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:1).

«Несложная игра для Шафеева, во всех эпизодах арбитр уровня РПЛ обязан был разбираться. На седьмой минуте он верно не назначил пенальти в ворота «Акрона», игры рукой там не было, мяч поп