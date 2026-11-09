Касерес — о соперниках в РПЛ: в «Зените» и «Спартаке» достаточно классных исполнителей

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес назвал наиболее ярких коллег по амплуа в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, а также самых сложных соперников, с которыми ему регулярно приходится играть.

«Мне нравятся несколько игроков. Например, Мингиян Бевеев, который выступает за сборную России и «Балтику». Также, конечно, могу выделить Густаво Мантуана из «Зенита» — он хороший правый защитник. У этих ребят отличная техника. Они сильны индивидуально, часто действуют близко к воротам, отдают голевые передачи и забивают. Поэтому я их и выделяю.

«В РПЛ есть много сильных футболистов. Когда играли со «Спартаком», было очень сложно действовать против Маркиньоса. В «Зените» и «Спартаке» достаточно классных исполнителей. В ЦСКА — тоже, из их состава могу выделить Глебова. Для меня важный аспект при выборе футболистов, против которых сложно играть, — это скорость и то, как они принимают решения. Насколько быстро они могут отдать хорошую передачу, чтобы вывести игрока один на один с вратарём. И вот эти парни очень быстро принимают решения на поле», — заявил Касерес в эфире «Матч Премьер».