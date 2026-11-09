Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на чемпионство в Ла Лиге после 12 туров

Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и мадридского «Реала» на чемпионство в испанской Ла Лиге после 12 сыгранных туров.

По полученным данным, шансы «Барселоны» на титул составляют 64,3%, у «сливочных» этот показатель равен 31,6%. Вероятность победы в турнире мадридского «Атлетико» составляет 3,8%.

После 12 матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Мадридский «Реал» заработал 30 очков и располагается на второй строчке. У «Атлетико» — 28 набранных очков и третье место в таблице.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Вильярреалом», а мадридский «Реал» встретится с «Сельтой».