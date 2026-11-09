Касерес — о судьях в РПЛ: они не дают действовать в той силовой манере, к которой я привык

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес высказался о судействе в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

«Я всегда старался вести себя на поле по-доброму агрессивно и привык играть в силовой футбол. Но с тех пор, как приехал в Россию, а потом попал в сборную Парагвая, многое изменилось. В том числе и моё физическое состояние. В РПЛ уделяют очень большое внимание этому аспекту подготовки. И VAR, и арбитры в поле не дают действовать в той силовой манере, к которой я привык. Некоторые эпизоды кажутся совершенно игровыми, но за нарушения правил судьи всё равно показывают жёлтые карточки. Мне по-прежнему кажется это немного странным. Действовать на грани фола — это мой стиль. Ведь если я расслаблюсь, меня могут обыграть. А мне это не нужно», — заявил Касерес в эфире «Матч Премьер».